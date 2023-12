Santiago Solari de retour au Real Madrid

L’ère Galactique amorcée au tournant du millénaire a permis au Real Madrid de mettre fin à une disette de 32 ans sans sacre en Coupe d’Europe. Certes, les observateurs retiendront essentiellement les noms ronflants qui composaient l’effectif madrilène à cette époque tels que Zinedine Zidane, Ronaldo, Raùl et David Beckham pour ne citer qu’eux. Mais au sein de cette pléiade de stars, d’autres ont tenté de tirer leur épingle du jeu à l’image de Santiago Solari. Fort de 209 apparitions entre 2000 et 2005, l’Argentin a décroché pas moins de sept titres avec la Maison Blanche dont une Ligue des Champions en 2002.

Après avoir raccroché les crampons en 2011, le natif de Rosario s’est reconverti comme entraîneur et a même eu l’opportunité de manager le Real Madrid entre 2018 et 2019 avant d’être remplacé par Zinedine Zidane. Quelques années plus tard, SPORT nous informe que Santiago Solari pourrait effectuer son retour à Santiago Bernabéu. Selon le média espagnol, Florentino Perez, qui considère l’ancien Madrilène comme un joueur ayant marqué de son empreinte l’histoire du club envisage de lui confier «un commandement dans le domaine du football» sans donner davantage de détails.