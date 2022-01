LOSC : Yves Dabila prêté au FC Seraing

En manque cruel de temps de jeu cette saison (1 minute disputé en Coupe de France lors du derby Lens-Lille), Yves Dabila (25 ans, sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2023) refait ses valises pour un nouveau prêt en direction de la Belgique. Après avoir été prêté au Cercle de Bruges (21 matches en 2019-20) puis à Mouscron (7 matches en 2020-21), le solide défenseur ivoirien va rejoindre le FC Seraing pour un prêt de six mois.

Selon nos informations, les deux clubs se sont mis d'accord et Dabila est attendu ce lundi en Belgique pour passer sa visite médicale. Il s'agira du troisième renfort défensif pour l'actuel avant dernier de Jupiler Pro League qui a déjà bouclé les arrivées de Molla Wagué (Nantes) et de Daniel Oparé (libre, ex-Lens, FC Porto et Standard).