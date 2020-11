Atlético de Madrid : Luis Suarez raconte son adaptation

Ce fut l'un des gros coups de l'été. Luis Suarez a quitté le Barça, où il était considéré indésirable, pour s'envoler direction Madrid. L'Atlético, qui n'a payé qu'un montant symbolique (on évoque une somme de 1,5 M€) pour l'Uruguayen, profite déjà de ses buts. Si dans le jeu il n'est pas toujours brillant, «El Pistolero» totalise ainsi quatre buts en cinq rencontres de championnat, au sein d'une équipe plus tournée vers l'offensive que les années précédentes. Dans un entretien accordé à AS, il est revenu sur ses premiers pas au Wanda Metropolitano.

«Le bilan est très bon. Le club m'a beaucoup aidé et m'a rendu les choses faciles (par rapport à l'adaptation de sa famille, NDLR). Je suis très à l'aise et je profite. Je dois m'adapter à ce que me demande l'entraîneur, et aux circonstances du jeu», a d'abord lancé l'ancien numéro 9 du Barça, avant de dévoiler ce qui l'a le plus impressionné pour l'instant. «La compétitivité de mes coéquipiers au quotidien, de façon positive. Ils soutiennent à mort ceux qui jouent. Ça se sent et c'est important pour le groupe», a ajouté l'Uruguayen.

Impressionné par João Félix

« Mes stats aident l'équipe à avoir la possibilité d'être en haut au classement, avec l'objectif final qui est de remporter de grandes choses. Si c'est avec des buts, tant mieux, mais je ne me fixe pas d'objectifs au niveau des buts, même si les attaquants vivent de ça. Mon objectif est d'aider l'équipe, avec des buts ou des passes décisives si j'ai un coup de moins bien, ce qui peut arriver même si j'espère que ça ne sera pas le cas », a ensuite expliqué l'ancien acolyte de Lionel Messi, qui apprécie aussi d'être entouré de compatriotes comme Lucas Torreira et José Maria Gimenez.

Il a aussi confié être impressionné par João Félix, qui marche sur l'eau en ce moment : « cette année, il commence à faire rêver les gens. Il a beaucoup de confiance. Si on l'aide et on le soutient comme il en a besoin, il peut faire la différence. Mais toute la responsabilité ne doit pas reposer sur lui. Si nous sommes une équipe et nous faisons tous ce que nous devons faire, ça va être bénéfique pour lui et pour tous. » Avec la pépite portugaise, l'expérimenté buteur uruguayen et des joueurs en forme comme Koke, Marcos Llorente et Yannick Ferreira, le Cholo Simeone a un sacré arsenal sous ses ordres...