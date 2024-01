JT Foot Mercato : la Ligue 1 enflamme le mercato 

La France, the place to be !

Les clubs de Ligue 1 s’activent dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal ! Le Paris Saint-Germain poursuit les négociations pour Leny Yoro après avoir sondé plusieurs profils, dont Dayot Upamecano, Diego Llorente, Maxence Lacroix, Jean-Clair Todibo, Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini et Alessandro Buongiorno. Autre poste ciblé, celui de latéral droit ! Pour le moment, c’est Warren Zaïre-Emery ou Carlos Soler qui dépannent à ce poste en l’absence d’Achraf Hakimi. Alors que Nordi Mukiele semble être sur le départ, le club de la capitale va devoir s’activer pour se renforcer. À l’OM, un joueur est déjà sur le départ 6 mois après son arrivée. Ismaïla Sarr n’a pas réussi à donner la pleine mesure de son talent alors il se voit indiquer la porte de sortie. Villarreal le veut, mais aussi Nottingham Forest qui apprécie tout particulièrement le profil du joueur et fait actuellement le forcing auprès de lui pour tenter de rafler la mise. Toujours à l’OM, le Genoa est prêt à des folies pour Vitinha. Le club transalpin propose un prêt avec option d’achat entre 20 et 25 M€ ainsi que l’achat définitif de Ruslan Malinovskyi contre 10 M€ dès cet hiver. Le Racing Club de Lens s’active pour dénicher un défenseur. Alors que samedi plusieurs sources concordantes laissaient entendre que Lens mettait un terme au feuilleton Haidara, le club artésien continue malgré tout de lui chercher en coulisse un successeur pour le laisser partir à Nantes. À l’Olympique Lyonnais aussi la fin de mercato va être passionnante ! Un ailier, un défenseur et un milieu sont espérés dans le sens des arrivées. Mais il faudra aussi être attentifs aux départs. Ce n’est pas un secret, Sinaly Diomandé figure dans la liste des joueurs qui ne seront pas retenus. Jake O’Brien, lui, n’est pas transférable aux yeux des dirigeants. Pourtant, Everton pousse en coulisses pour récupérer l’Irlandais dans le deal Arnaut Danjuma. Nicolas Tagliafico est aussi ciblé par un club dans le sprint final. Le Betis pense sérieusement au latéral gauche argentin. Le vendre dès cet hiver peut être une bonne chose pour récupérer un peu d’argent, car le défenseur est en fin de contrat en 2025. Bref, l’OL a plusieurs dossiers sur le feu !

Direction l’Arabie saoudite pour Fekir

Selon nos informations, Cédric Bakambu intéresse le Betis. Après avoir tenté sans réussite un prêt avec option d’achat, le club sévillan négocie actuellement les modalités d’un transfert sec. De son côté, l’attaquant est emballé à l’idée de retrouver un championnat au sein duquel il a brillé entre 2015 et 2018 sous les couleurs de Villarreal. L’arrivée de Bakambu au Betis pourrait signifier le départ de Nabil Fekir en Arabie saoudite. Selon nos informations, deux des plus gros clubs du pays sont actuellement à la lutte pour le champion du monde 2018 : Al-Hilal et Al-Nassr. Tous deux ont déjà démarré les négociations avec l’entourage du joueur et avec le Betis. Un accord devrait être trouvé avec le club qui se montrera le plus offrant sur le plan financier. Le club andalou devrait récupérer un chèque de 20 M€ dans l’opération. À 30 ans, Fekir va finalement céder aux sirènes saoudiennes.

Les officiels du jour

Le PSG prête un de ses milieux de terrain ! C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Arrivé libre en provenance de Benfica l’été dernier, Cher Ndour fait déjà son retour au Portugal. Le milieu de terrain italien international U21 a été prêté sans option d’achat du côté de Braga où il va pouvoir poursuivre sa progression et obtenir plus de temps de jeu. Le Bayer Leverkusen a trouvé le remplaçant de Victor Boniface. En quête d’un numéro neuf après la grave blessure de son attaquant nigérian, le leader de Bundesliga a officialisé l’arrivée de l’international espagnol Borja Iglesias ce samedi. L’attaquant de 31 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison. Véritable fiasco depuis son arrivée à Nice en 2020 pour 8 M€, Robson Bambu était revenu de prêt fin décembre après une expérience mitigée du côté du Vasco Da Gama. Mais il ne reste pas chez les Aiglons. Cette fois, direction Arouca jusqu’à la fin de la saison pour le brésilien de 26 ans. Douglas Costa rejoint Fluminense. Libre depuis son départ anticipé en octobre du club de MLS de Los Angeles où il lui restait deux mois de contrat, Costa, 33 ans, s’est engagé jusqu’en juillet 2025, a précisé dans un communiqué le club de Rio de Janeiro.