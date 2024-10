Liga : Villarreal grimpe sur le podium après sa victoire contre Valladolid

Après avoir marqué le pas lors des deux dernières rencontres (défaite contre le Real Madrid et match nul contre Getafe), Villarreal reprend sa marche en avant. Ce samedi lors de la 11e journée de Liga, les hommes de Marcelino se sont imposés face au Real Valladolid (1-2). Lancé par le Franco-ivoirien Thierno Barry en première période (29e, 0-1), le sous-marin jaune avait concédé l’égalisation de Sylla à l’heure de jeu (60e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Villarreal 21 11 1 6 3 2 20 19 19 Valladolid 8 11 -14 2 2 7 9 23

Mais les coéquipiers de Nicolas Pépé ont finalement trouvé leur salut en la personne du champion d’Europe et olympique, Alex Baena (84e, 1-2). Une rencontre dominée de la tête et des épaules (21 tirs contre 6), et un succès qui permet à Villarreal de grimper provisoirement à la 3e place de Liga, au préjudice de l’Atlético de Madrid. Valladolid sombre à nouveau et s’enlise à la 18e place.