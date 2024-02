L1 : l’OL renverse Metz et poursuit sa lancée

Sur trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se déplaçait à Metz pour enfoncer un concurrent au maintien et continuer sa belle remontée au classement. Dans un 4-3-3 remanié avec la présence d’Orban préféré à Benrahma, les Gones démarraient fort avec une première occasion de Matiland-Niles, détournée en corner (11e). Mais derrière, les hommes de Sage se faisaient surprendre et concédaient l’ouverture du score après une grosse erreur d’Orban, puis de O’Brien, effacé par Mikautadze (1-0, 13e). Crucifié par un ex-joueur passé par son centre de formation, les Gones poussaient pour revenir, mais manquaient un grand nombre d’occasions grâce à un grand Oukidja (21e, 23e, 26e). Mais à force de persévérer devant le but, l’OL a été récompensé juste avant la pause, et cela, grâce à l’inévitable Lacazette, à bout portant (1-1, 45e+1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Lyon 28 23 -10 8 4 11 25 35 17 Metz 17 23 -18 4 5 14 19 37

Après la pause, Pierre Sage décidait de sortir un Orban décevant à la place de Benrahma. Un choix décisif, puisque l’Algérien a inscrit son premier but, en reprenant parfaitement un centre de Caqueret, avec l’aide du poteau (2-1, 61e). Le plus dur était fait pour les Rhodaniens, face à des Grenats qui ont pris un coup sur la tête depuis l’égalisation. En maîtrise, malgré une fin de match un peu folle et quelques offensives du FC Metz (88e, 90e+2), l’OL enchaîne un quatrième succès de suite et revient provisoirement à la 10e place, avant un quart de finale de Coupe de France contre Strasbourg. De son côté, Metz reste à un point de Clermont et peut terminer en position de lanterne rouge à l’issue de cette journée.