Juventus : Dušan Vlahović redonne le sourire à la Vieille Dame

Longtemps convoité par le Paris Saint-Germain et Tottenham, lors du dernier mercato estival comme nous vous le révélions en exclusivité l’été dernier, Dušan Vlahović était finalement resté à la Juventus pour le plus grand bonheur des tifosi. En effet, alors que sa première saison complète sous le maillot des Bianconeri avait été marquée par une certaine irrégularité et surtout plusieurs pépins physiques dont une pubalgie chronique qui a traîné pendant de longs mois. Son efficacité explosive, qui avait fait sa force sous les couleurs de la Fiorentina (98 matchs de championnat, 44 buts en trois saisons et demi), semblait peu à peu disparaître de la palette du géant serbe. Mais cette année, les défenses italiennes ont bien du mal à contenir le talent de l’ancien joueur du Partizan Belgrade. A la mi-saison dépassée, l’attaquant serbe pointe à 12 buts, ce qui fait de lui le deuxième buteur de Serie A, derrière Lautaro Martinez et ses 19 réalisations.

La suite après cette publicité

«J’ai aidé l’équipe, je n’aurais pas pu faire mes doubles sans l’équipe. Espérons que nous pourrons continuer ainsi. Je suis toujours calme. Sur le terrain, on peut voir plus d’émotions, je ne me préoccupe pas trop des choses. Nous avons réussi à gagner contre un adversaire difficile, sur un terrain difficile, qui restait sur quatre victoires consécutives à domicile. C’est une victoire importante pour nous, surtout parce que nous n’avons pas encaissé de but, il faut continuer comme ça», avait déclaré Dušan Vlahović après la victoire contre Lecce (0-3). Voilà de quoi rassurer un équipe turinoise en proie à de nombreux doutes depuis un an, entre les casseroles judiciaires et le manque de trophées remportés. Mais la transition avec la nouvelle direction semble porter ses fruits. La Vieille Dame mise de plus en plus sur la jeunesse avec des leaders affirmés qui confirment leur statut en remplissant parfaitement leur rôle. C’est le cas de Vlahović.

À lire

Un titulaire de l’équipe de France vers l’Inter Milan ?

Un début d’année fulgurante

Depuis le 23 décembre 2023, Dušan Vlahović marque un but ou délivre une passe décisive dans chaque rencontre de Serie A qu’il a jouée. En effet, le Serbe est impliqué sur au moins un but de son équipe, lors des six derniers matchs de la Juventus, pour un total de sept buts (dont deux doublés) et une offrande. Une forme incroyable qui permet aux Bianconeri de croire au Scudetto, même s’il va falloir confirmer contre le rival milanais : «Nous ne pensons pas à l’Inter, nous nous concentrons sur le match contre Empoli, puis nous y penserons plus tard. Nous y allons match par match, pour nous c’est fondamental. Je vais bien physiquement, je n’ai rien changé, je prends soin de mon corps avec de la nutrition, du repos et de l’entraînement. Par rapport à la saison dernière, je n’ai aucun problème et j’espère continuer comme ça», avait alors précisé l’ancienne pépite de la Viola.

La suite après cette publicité

Et face à Empoli, quelques jours plus tard, Dušan Vlahović a récidivé et a permis à la Vieille Dame d’accrocher le point du match nul (1-1). Régularité, efficacité, domination, le Serbe retrouve tous les ingrédients qui ont justifié ce fameux transfert XXL, au mercato d’hiver 2022, quand la Juventus a déboursé 84 millions d’euros : «J’ai toujours été sceptique et je vous l’ai même dit. La Juventus a bien fait de garder Vlahovic. Non, même pas pour 100. Il est fort, jeune. Et ces chiffres arriveront aussi dans le futur pour quelqu’un comme Vlahovic, destiné à devenir l’un des neuf meilleurs d’Europe», a affirmé la légende italienne, Luca Toni dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport. Contre le rival historique de l’Inter Milan, la Juventus aura besoin d’un nouveau grand Vlahović pour espérer réaliser une belle performance dans ce Derby d’Italia, car les Nerazzurri sont en très grande forme cette saison et loin d’être facilement manœuvrables.