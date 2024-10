Sergio Rico se livre sur son retour sur les terrains

493 jours après son accident de cheval, Sergio Rico a refoulé un terrain de football pour un match, ce mardi. Le nouveau gardien d’Al-Gharafa (Qatar) était titulaire lors de la victoire de son équipe contre Al-Ain (4-2), en Ligue des champions asiatique (AFC). Dans un entretien publié par la Cadena SER, ce vendredi, l’ancien portier du Paris Saint-Germain s’est confié sur son retour à la compétition. Il affirme également n’avoir jamais voulu prendre sa retraite.

« Je n’ai jamais pensé que je ne pourrais pas rejouer. J’ai toujours pensé que je pouvais revenir, que je pouvais continuer à être gardien de but et que mon heure n’était pas venue. J’ai commencé un plan d’entraînement seul, avec un entraîneur personnel. C’était un travail très mesuré après le mois et demi que j’ai passé à Paris la saison dernière et qui a été déterminant pour mon retour. (…) Cela a été une expérience assez brutale, comme si j’avais fait mes débuts. Je suis très heureux que nous ayons pu gagner. C’était une sensation spectaculaire, avec les cheveux qui se dressaient sur la tête quand je sentais à nouveau l’odeur de l’herbe mouillée. Les nerfs de la compétition me manquaient beaucoup. Je me suis senti très bien et j’ai dit à ma femme que même si tout s’était bien passé, je n’étais pas tout à fait heureux tant que je ne m’étais pas revu dans les buts, et maintenant, je le suis », a-t-il expliqué.