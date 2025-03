LOSC : le coup de gueule d’Olivier Létang sur l’arbitre

Le LOSC avait tout bien fait ou presque. En allant faire match nul au Signal Iduna Park à l’aller, et en ouvrant le score grâce à Jonathan David dès le début de la rencontre. Mais les Dogues se sont effondrés par la suite, ne retrouvant jamais sa cohésion collective ni sa puissance, au grand regret du capitaine Benjamin André. Le BVB a multiplié les occasions, mais c’est un penalty contestable qui lui a permis d’égaliser, sur une charge de Meunier, très légère, sur Guirassy. Et cela, Olivier Létang, le président du LOSC, n’a pas manqué de le dire.

« Moi, je pense qu’il n’y a pas penalty. Ça change la physionomie du match mais si on avait fait ce qu’il fallait durant les 20 premières minutes de la deuxième période, on aurait pu éviter cette situation », a-t-il déclaré après la rencontre, relayé par L’Équipe. « Je n’ai pas envie de polémiquer. J’ai donné mon avis, pour moi, il n’y a pas faute. Pour tout vous dire, quand il y a eu la désignation de l’arbitre (Sandro Schärer) et que j’ai vu qu’il était suisse allemand, j’ai trouvé ça particulier. À la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand ».

Létang l’a mauvaise

Le président lillois polémique donc malgré lui avec cette sortie médiatique. Outre le penalty, il aurait aimé voir un deuxième jaune sorti pour le défenseur Anton, averti une première fois pour une obstruction mais bizarrement passé entre les gouttes après une deuxième faute du même acabit. « Vous avez vu que Kovac l’a immédiatement sorti après sa faute ? Il fait exactement la même en première période, et il y a carton jaune une fois, et pas l’autre. C’est particulier… », a-t-il glissé. Il n’omet cependant pas de dire que son équipe n’a pas tout bien fait dans cette rencontre décisive. « On a perdu de la maîtrise en début de deuxième mi-temps, on s’est mis en danger en perdant beaucoup de ballons. Il y a de la frustration mais il ne faut pas non plus oublier notre parcours européen qui a commencé très tôt, dès le 6 août contre Fenerbahçe. Il y a une vraie fierté par rapport à ça. On a donné beaucoup d’émotions à nos supporters », a-t-il rappelé, à juste titre.

Reste désormais au LOSC de retrouver cette compétition européenne tant désirée. Et pour cela, il faudra retrouver au plus vite une place dans le top 4 de la L1 (Lille est 5e à égalité de points avec Monaco, 4e). « Un club ne se construit pas non plus en un claquement de doigts. Il faut de l’expérience au niveau européen, la consolider. Ces deux dernières années, on a encore avancé, on a passé un cap. Si on veut revivre ces émotions-là, ça passe par le Championnat. Il faut vite rebondir. » A Bruno Genesio de retrouver son inspiration sur la scène nationale.