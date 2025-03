LOSC : la réaction très amère de Benjamin André

Lille pouvait logiquement espérer valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, après son bon résultat à l’aller sur la pelouse du BVB. Mais le club allemand a montré un visage bien plus conquérant, et s’est révolté après l’ouverture du score lilloise, signée Jonathan David. Can, sur penalty, puis Beier ont donné l’avantage aux Borussen, qui rejoindront le FC Barcelone en quart de finale. Et c’est peu dire que la performance lilloise suscite de la frustration. Le capitaine Benjamin André, dépité, a dit toute sa colère au micro de Canal+.

« On n’a pas joué. On n’a pas contrôlé le ballon, on en perdu bêtement. On a paniqué par moment. La déception est là car on n’a pas fait notre match. Eux ils l’ont fait. A 1-0 ils ont commencé à pousser, à dominer. Nous, il nous fallait plus de calme. C’est rageant à ce niveau-là. On n’a pas fait notre match. (…) On a peut-être été fragilisé par l’enjeu. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans les têtes. On a été éliminé parce qu’on n’a pas joué notre jeu. (…) Ca fait chier, parce qu’il y avait la place », a-t-il lancé, visiblement dégoûté.