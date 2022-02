Ligue 2 : Sochaux et Auxerre ratent le coche, Dunkerque se relance

Pour la 23ème journée de Ligue 2, pas moins de huit rencontres se déroulaient ce samedi soir. Au programme, Auxerre qui affrontait Guingamp ou encore Nancy qui accueillait Caen dans un match déjà décisif dans le bas de tableau. Après une première période sans occasion, les deux équipes ont trouvé la faille dans le second acte. Alexandre Mendy (62e) répondait à Mickael Biron. Mais ce match nul (1-1) n'arrange pas les affaires des deux équipes. Guingamp - Auxerre, Bastia - Pau et Sochaux - Amiens ont également terminé sur le même score.

La suite après cette publicité

Dans les autres matchs, Dunkerque, avant-dernier du championnat, a créé la surprise en s'imposant face à Nîmes grâce à un but de Rocheteau (73e). Quevilly-Rouen a dominé Grenoble avec un but de Jozefzoon (72e) et se relance dans la course au maintien également. Enfin, triste 0-0 entre Niort et Le Havre. Les Havrais ratent l'occasion de se rapprocher du podium.

Les résultats de la soirée