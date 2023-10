Corruption : le FC Barcelone commence à en avoir marre des Madrilènes

L’union sacrée. Même si en France comme à l’international cette affaire Negreira s’est un peu estompée, elle continue de faire les gros titres en Espagne. Chaque jour, des médias dévoilent de nouveaux éléments sur ce feuilleton, qui a pour origine, on le rappelle, le versement de plusieurs millions d’euros du Barça à José María Enríquez Negreira, alors vice-président du comité des arbitres espagnols, et ce pendant plusieurs années. Un dossier particulièrement difficile à suivre, dans la mesure où de nouvelles pièces du puzzle sortent chaque jour, mais une chose est sûre : le Barça se défend de toute accusation de corruption. Les Catalans défendent que ces versements ont servi à obtenir des rapports sur la façon d’arbitrer de chaque arbitre de Liga, et qu’il n’y a jamais eu tentative d’influencer quoi que ce soit.

La suite après cette publicité

De son côté, la justice continue d’enquêter et Joan Laporta a récemment été mis en cause dans ce dossier. Forcément, le président actuel du champion d’Espagne en titre a pris le soin de se défendre, réfutant toute implication à connotation négative dans cette histoire. Toujours est-il que le club catalan est actuellement en plein damage control. Mercredi, les Barcelonais ont ainsi publié un communiqué dans lequel ils expliquaient que les cinq derniers présidents du club, qui ont au passage tous eu des problèmes avec la justice, se sont réunis. Joan Laporta, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Enric Reyna et Joan Gaspart ont ainsi dîné ensemble avec pour objectif de montrer un visage fort et établir une ligne de défense pour un club qui est, toujours selon eux, trop pris pour cible dans les médias.

À lire

Barça - Real Madrid : Ilkay Gündogan avertit Vinicius Jr

Le Barça face au complot des Madrilènes

Les cinq hommes ont donc élaboré un plan pour défendre le club dans les médias, et ils en ont encore discuté dans ce fameux dîner de mardi. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi Joan Laporta a été aussi actif médiatiquement ces derniers jours. « Il existe un madridisme sociologique dans les sphères du pouvoir qui a toujours existé et qui a profité du "cas Negreira" pour tenter de ternir l’image du Club. Le Real Madrid est terrifié à l’idée de subir à nouveau les effets du meilleur Barça de l’histoire, que nous gagnions à nouveau, que nous soyons à nouveau admirés pour la façon dont nous jouons et aimés pour ce que nous faisons. Les années passent et ils voient que le Barça va mieux et que le Président qui était dans le meilleur Barça de l’histoire est le même. L’entraîneur actuel était le milieu de terrain de cette équipe. Ce madridisme sociologique fait des parallèles et c’est pour cela qu’ils sont les promoteurs de ce complot », était allé jusqu’à lancer Joan Laporta. Un message très clair : le Real Madrid utilise - via "ses" médias - l’affaire Negreira pour porter préjudice au Barça.

La suite après cette publicité

Un ras-le-bol en interne qui, là aussi, divise un peu les supporters du Barça. Beaucoup se rangent du côté de leur président. Homme charismatique et très à l’aise dans ses prises de parole, il n’hésite pas à faire tout ce qui est possible pour défendre les intérêts du Barça. D’autres estiment qu’un peu d’autocritique ne serait pas de trop, et que le club ne doit pas forcément retomber dans ses travers des années 90 ou 2000, dans lequel il développait souvent une sorte de complexe vis-à-vis de son ennemi juré. Tout comme Laporta ne doit pas tomber dans le populisme. Quoi qu’il en soit, cette histoire est loin d’être terminée et le Barça a choisi sa stratégie : occuper l’espace médiatique le plus possible et pointer le doigt en direction du Real Madrid.