Nice réfléchit à remplacer Patrick Vieira

Quatre défaites de suite toutes compétitions confondues, une série qui fait mal pour l'OGC Nice. Les Aiglons, malgré un effectif prometteur, pointent à une anonyme 11e place en Ligue 1. Un redressement est donc nécessaire pour les hommes de Patrick Vieira. Sauf que cela pourrait bien se faire sans le champion du monde 1998.

Car à en croire Nice Matin, Jean-Pierre Rivère serait descendu dans le vestiaire après la défaite contre Dijon (1-3) pour pousser un bon coup de gueule. Et la situation touche également les investisseurs et dirigeants que sont Julien Fournier et la famille Ratcliff. Ils commenceraient vraiment à réfléchir à l'idée de remplacer Vieira avant la fin de son contrat en juin prochain. L'ancien milieu de terrain va donc devoir aller chercher des résultats pour sauver sa tête.