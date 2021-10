FC Barcelone : Rafael Yuste calme le jeu avec Xavi

Dans un long entretien accordé à Mundo Deportivo, le vice-président du FC Barcelone Rafael Yuste est revenu sur toutes les actualités qui concernent le club blaugrana. Interrogé sur la possibilité de voir Xavi sur le banc de l'équipe première dans un futur proche, le dirigeant de 58 ans a préféré calmer le jeu avec l'ancien milieu de terrain, aujourd'hui entraîneur d'Al-Sadd (D1 qatarienne), qu'il n'a pas pu côtoyer au club comme un certain Pep Guardiola.

La suite après cette publicité

« Xavi est un ami. J'ai une très bonne relation avec lui, comme avec Pep. Que j'aime Xavi ou pas ? J'aime bien Ronald Koeman, qui est l'entraîneur. Je ne sais pas si Xavi est prêt ou non. J'ai vu que Pep était prêt et j'étais l'un de ses supporters parce que j'ai passé un an avec lui à suivre l'équipe réserve en troisième division et j'ai vu comment il entraînait, ses méthodes, sa nutrition, comment il le vivait... et c'est comme ça que je l'ai expliqué au conseil d'administration. Dans le cas de Xavi, ce que je sais de lui, c'est que c'est un malade du football mais je ne l'ai pas vu s'entraîner au quotidien, c'est ce que le directeur du football et le secrétaire technique auront à dire. Pour moi, l'entraîneur est Koeman », a-t-il affirmé au quotidien espagnol.