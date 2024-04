PSG - OL : les compositions officielles

Fin de cette 30e journée de Ligue 1 avec le PSG qui reçoit l’OL au Parc des Princes. Qualifié en milieu de semaine pour les demi-finales de la Ligue des champions et solide leader du championnat, Paris aborde ce match avec sérieux afin de se rapprocher encore un peu plus d’un titre qui lui tend les bras. En face, l’OL cherche à poursuivre sa folle remontée au classement et rêve toujours d’Europe. Les Lyonnais n’ont d’ailleurs plus perdu en déplacement depuis le 14 janvier. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Luis Enrique reste fidèle à son 4-3-3. Privé de Lucas Hernandez (suspendu), le coach espagnol fait confiance à Danilo pour épauler Marquinhos, Beraldo est titularisé au poste de latéral gauche. Dans l’entrejeu, Vitinha et Zaïre-Emery sont accompagnés par Asensio. Enfin en attaque, Kolo Muani et Barcola entourent G.Ramos, Dembélé et Mbappé sont remplaçants. Côté Lyonnais, Pierre Sage décide d’aligner un onze assez offensif et ambitieux. Maitland-Niles est préféré à Mata au poste de latéral droit et Henrique remplace Tagliafico (suspendu) à gauche, du classique dans l’axe avec O’Brien et Caleta-Car. Au milieu de terrain, Cherki est aligné en pointe haute avec Caqueret et Matic en soutien. Enfin en attaque, Nuamah et Benrahma accompagnent Lacazette.

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos ©, Danilo, Beraldo - Vitinha, Zaïre-Emery, Asensio - Kolo Muani, G.Ramos, Barcola

OL : Lopes - Maitland-Niles, Caleta-Car, O’Brien, Henrique - Matic, Caqueret, Cherki - Nuamah, Lacazette ©, Benrahma

