OL : Franck Passi donne des nouvelles de Laurent Blanc

La suite après cette publicité

L’OL confirme son retour en forme. Vainqueur du RC Lens, le club rhodanien pointe à la neuvième place et enchaîne après sa victoire à Troyes (3-1). Un joli succès pour les Lyonnais, grâce à des buts de Lacazette et Cherki (voir vidéo) et ce malgré l’absence de Laurent Blanc pour cette rencontre.

Interrogé sur l’état de santé du coach, l’entraîneur adjoint des Gones, Franck Passi, s’est montré rassurant : «Laurent est encore un peu souffrant, il a quelques jours de repos et on espère le récupérer le plus rapidement possible».

À lire

OL - RC Lens : Laurent Blanc ne sera pas présent sur le banc lyonnais