Al-Ittihad : Karim Benzema écarté par Marcelo Gallardo !

Entre Karim Benzema et Marcelo Gallardo, le divorce semble bel et bien acté. Absent lors du stage de préparation avec Al-Ittihad et annoncé à plusieurs reprises sur le départ cet hiver, l’attaquant français a fait son grand retour à l’entraînement avec la formation saoudienne. Malgré tout, de nouvelles tensions entre l’ex-Madrilène et son entraîneur ont émergé au cours des dernières heures.

La suite après cette publicité

Comme nous l’évoquions ce matin, un nouveau différend a opposé l’ex-international français et le technicien argentin quand celui-ci a demandé à son joueur de s’entraîner en marge du groupe, ce que le principal intéressé a décliné. À l’heure où sa présence face à Al-Tai était remise en cause, Marca nous confirme que Karim Benzema a bel et bien été écarté par son coach pour cette rencontre dans la mesure où il ne figure pas sur la feuille de match.