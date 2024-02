Al-Ittihad : les nouveaux dessous de l’explosif cas Karim Benzema

Le feuilleton Karim Benzema n’a pas livré tous ses secrets. Pourtant, on pensait que tout avait été dit et écrit sur le sujet durant le mercato d’hiver. Une période durant laquelle l’avenir du Nueve a fait couler beaucoup d’encre. Blessé, le Français avait rejoint l’Ile Maurice pour profiter de quelques jours de congés en famille après avoir essuyé de nombreuses critiques de la part des supporters d’Al-Ittihad. Finalement, il a passé plus de temps que prévu là-bas puisqu’un cyclone l’a empêché de prendre l’avion pour regagner Djeddah. Mais Marcelo Gallardo, qui l’attendait pour la reprise, n’a pas été convaincu par ses explications. Il a donc mis KB9 à l’écart.

Al-Ittihad a tout fait pour le retenir

En parallèle, plusieurs médias saoudiens mais également l’AFP ont dévoilé que le Français ne se sentait pas heureux en Arabie saoudite, six mois seulement après son arrivée. Le manque d’exigence a notamment été évoqué. Rapidement, son nom a été lié au Real Madrid, à Manchester United, à Chelsea ou encore à Lyon. Mais Al-Ittihad n’était pas forcément pour se séparer de sa star, même si certaines publications saoudiennes ont expliqué que le club ne céderait le Français qu’à une autre écurie de Saudi Pro League. Finalement, Karim Benzema est resté à Djeddah, où il a suivi une préparation à l’écart. Ses efforts ont visiblement convaincu Gallardo, qui l’a inscrit dans la liste des 8 joueurs étrangers qui défendront les couleurs du club en championnat.

Mais ce mercredi, de nouvelles révélations ont été faites concernant le Nueve. Dans les colonnes de Goal Arabia, on apprend que l’ancien du Real Madrid aurait demandé à sa direction de changer de club et de signer à Al-Shabab. Il aurait reçu trois appels personnels de la part du plus haut responsable en charge des clubs du Fonds d’investissement saoudien afin de le convaincre de rester à Al-Ittihad. En coulisses, les patrons de la SPL et les dirigeants du club de Djeddah auraient donc fait tout leur possible pour éviter un départ de Benzema, que ce soit en Europe ou ailleurs en Arabie saoudite, afin de préserver l’image et la réputation d’Al-Ittihad.

De nouvelles tensions avec Gallardo

Cela va dans le sens de nos informations exclusives sur le sujet puisque nous vous avons expliqué fin décembre que le club saoudien ne comptait pas se séparer du joueur de 36 ans. Malgré tout, la direction d’Al-Ittihad devait régler les problèmes entre Marcelo Gallardo et l’attaquant, qui a été réintégré récemment. Mais Arriyadiyah explique qu’un nouveau différend a opposé le Français à son coach lors de la séance d’entraînement de lundi. En effet, l’Argentin a demandé au joueur d’aller effectuer un entraînement individuel pendant qu’il dirigeait le reste du groupe. Ce que Benzema a refusé selon le média local. Le Nueve a indiqué qu’il avait terminé le programme préparé spécialement pour lui lorsque l’équipe était en stage à Dubai.

Il a expliqué vouloir participer à l’entraînement collectif mais Gallardo a dit non. Ce qui a provoqué la "colère" de KB9 qui a quitté l’entraînement assure Arriyadiyah. Officiellement, Al-Ittihad a communiqué sur le sujet en disant simplement que l’attaquant tricolore avait effectué une séance en salle. Officieusement, le média saoudien parle de nouvelles tensions avec Gallardo, qui ne devrait pas le convoquer pour participer au match face à Al-Tai ce soir. Malgré cela, les patrons d’Al-Ittihad ont mis un terme à ce différend selon des sources proches du club contactées par Arriyadiyah. Mais rien de plus sur le sujet. Le cas Benzema continue d’affoler l’écurie de Djeddah en coulisses…