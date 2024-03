Barça : l’incroyable pétage de plomb de Xavi

Tenu en échec (0-0) à Bilbao, le FC Barcelone a manqué une belle opportunité, dimanche soir, de se relancer dans la course au titre. Une soirée délicate pour le club catalan qui a également perdu Pedri et Frenkie de Jong sur blessure. Agacé par le scénario de ce match et l’arbitrage, Xavi a lui laissé éclater sa rage à la pause alors que ses hommes ne parvenaient pas à trouver la faille dans la défense basque.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Barcelone 57 26 22 17 6 3 56 34 5 Bilbao 49 26 20 14 7 5 46 26

«Va te faire foutre, mec. Allez tous vous faire foutre… mec. C’est une putain de connerie. Putain de merde !» a ainsi lancé le technicien des Blaugranas comme le montre les images de Movistar Plus+. Interrogé sur le possible manque d’ambition de son équipe, Ter Stegen s’est lui aussi fendu d’une sortie acerbe. «Je n’aime pas qu’on parle de ce sujet. Pas du tout. C’est difficile pour moi de ne pas répondre mal. Ce qui ne manque pas à cette équipe, c’est de l’ambition. Nous avons eu le sentiment que nous aurions pu faire plus, mais nous voulions les trois points».