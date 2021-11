Monaco-Strasbourg : Niko Kovac pointe du doigt l'état d'esprit de ses joueurs

Niko Kovac ne digère pas vraiment le match nul concédé par l'AS Monaco ce dimanche face au RC Strasbourg Alsace (1-1), dimanche, dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 1. « On n'a pas été au niveau d'il y a trois jours (succès 2-1 contre la Real Sociedad en Ligue Europa, NDLR). On a concédé six penalties cette saison. C'est trop, surtout à ce niveau et surtout en 15 matches seulement. On manque de concentration. On aurait dû gagner 1-0. On a du mal à faire des clean sheets. Et tout ne s'explique pas par l'âge », a dans un premier temps lâché le technicien croate après le coup de sifflet final à Louis II, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Globalement, on n'a pas été assez bon pour gagner aujourd'hui. En deuxième mi-temps, on n'a pas créé de jeu. On a baissé physiquement et mentalement. Il n'y avait pas l'état d'esprit suffisant pour gagner ce match. Il a manqué la capacité d'attaquer jusqu'à la dernière seconde. Je sais que c'est fatigant de jouer tous les trois jours. Mais il faut parvenir à être bon tous les trois jours pour devenir une bonne équipe ». Niko Kovac attend donc une réaction de ses hommes sur la pelouse d'Angers, mercredi (19 heures). Monaco reste sur une série de 4 rencontres sans victoire en Ligue 1.