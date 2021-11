Ligue 1 : le Stade Rennais enchaîne, Monaco cale encore, Bordeaux ne s'en sort pas

Après la victoire parisienne sur la pelouse de Saint-Etienne (3-1), la quinzième journée de Ligue se poursuivait ce dimanche après-midi. Sur deux succès consécutifs face à Lyon (4-1) et Montpellier (2-0), le Stade Rennais devait profiter de la défaite de Nice contre Metz (0-1) pour grimper à la deuxième place de la Ligue 1. Mais sur la pelouse de Lorient pour le Derby de la Bretagne, les Rouge et Noir n'ont pas réussi à faire la différence et se sont heurtés au bloc lorientais en première période.

Mais finalement, en quelques minutes, les Rennais ont fait le break. Après une faute de main de Nardi devant Santamaria, Laborde en profitait et ouvrait le score d'un joli ballon piqué (1-0, 75e) avant que Doku ne double la mise d'une belle frappe enroulée depuis la droite du but (2-0, 78e). Une victoire plus qu'importante pour les hommes de Genesio qui obtiennent leur place de dauphin derrière le PSG avant de recevoir le LOSC lors de la prochaine journée.

Toujours sur trois rencontres sans victoire, Monaco recevait Strasbourg et espérait s'imposer afin de poursuivre sa remontée vers les premières places. Dans une rencontre où les Asémites auront dominé, c'est finalement sur un penalty de Ben Yedder, dans les arrêts de jeu, qu'ils ont pris l'avantage (1-0, 45e+1). Et après la pause, Ajorque a répondu à Ben Yedder. Sur une situation similaire au penalty obtenu par l'ASM, Strasbourg égalisait juste après le retour des vestiaires (1-1, 48e). Un match nul qui n'arrange personne puisque Strasbourgeois et Monégasques se partagent la 7e et 8e place. La suite pour Monaco ? Un déplacement à Angers.

Mangas plombe Bordeaux

Dans le bas de tableau, Bordeaux recevait Brest et espérait profiter de cette rencontre pour s'éloigner de la zone rouge. Dominateurs en début de partie, le FCGB retournait logiquement au vestiaire avec l'avantage. Sur un coup-franc frappé par Dilrosun, Gregersen coupait parfaitement au premier poteau (1-0, 43e). Alors que Bordeaux maitrisait plutôt cette rencontre, Mangas réalisait une énorme erreur de relance et Le Douaron en a profité pour revenir au score (1-1, 60e). Et en quelques minutes, l'attaquant de 23 ans s'est offert un doublé pour renverser le score (2-1, 66e). Grâce à ce succès, Brest remonte à la 12e place avant de recevoir Saint-Etienne. En revanche, Bordeaux passe 17e avant d'aller à Strasbourg.

Enfin, le Stade de Reims a eu beaucoup de mal face au Clermont Foot. Dans ce duel de bas de tableau, les deux formations ont manqué énormément de précision et ont livré une partie pauvre en occasions. Mais sur un éclair de génie de Konan dans les arrêts de jeu, Reims s'est imposé et renoue enfin avec le succès avant un déplacement périlleux à Lyon. En revanche, Clermont enchaîne un cinquième succès et concède le statut de barragiste avant de recevoir Lens.

