Les entraîneurs de Ligue 1 achèvent la LFP et DAZN !

C’est l’un des sujets qui revient le plus depuis le début de la saison en Ligue 1. En effet, alors que le feuilleton des droits TV a traîné en longueur, plusieurs diffuseurs avaient mis du temps à se positionner. Flairant le bon coup, DAZN s’était finalement mis en évidence dans ce dossier. Et finalement, le diffuseur de la Jupiler Pro League en France avait raflé la mise en obtenant 8 des 9 rencontres d’une journée de Ligue 1. Dans le même temps, BeIN Sports avait obtenu la diffusion de la rencontre du samedi à 17h. Cette solution éphémère s’apparentant à une bonne solution, les spectateurs ont vite déchanté en voyant les tarifs d’abonnement à la chaîne de sport. En effet, pour voir la Ligue 1, il fallait débourser pas moins de 40 euros par mois.

La suite après cette publicité

Un chiffre exorbitant qui a forcément rebuté. Avec peu d’abonnés attirés (entre 100 000 et 150 000 selon les premières estimations) et sous le feu des critiques, DAZN a pris la décision de baisser ses prix. En effet, du 10 au 22 septembre, le prix de l’abonnement est passé de 39,99 euros à 19,99€. Un tarif plus abordable mais qui a également posé problème, car ceux qui avaient souscrit à leur abonnement en début de saison n’ont pas le droit à cette promotion. C’est le cas de Pierre Sage. Le coach de l’OL a avoué avoir l’impression de s’être fait rouler dans la farine comme il l’a concédé en conférence de presse ce vendredi : «est-ce que je suis inquiet pour la visibilité? Complètement. Je pense qu’aujourd’hui, la Ligue 1 est un produit qui s’est valorisé depuis quelques saisons, il y a des matchs spectaculaires, de plus en plus d’équipes qui ont la volonté d’avoir un jeu offensif, des scénarios de fou… Ce qui est inquiétant, c’est peut-être le côté financier, même si là ils ont fait une offre à 10 euros de moins. Moi-même j’ai pris l’offre à 10 euros de plus et ils ne veulent pas me faire les 10 euros de moins, j’ai l’impression de m’être fait avoir (sourire), mais c’est comme ça, c’est le jeu.»

À lire

LFP : Antoine Kombouaré se lâche après la réélection de Vincent Labrune

Antoine Kombouaré ulcéré par le comportement de la LFP avec Canal+

Un manque d’accessibilité que Luis Enrique a également pointé du doigt ce vendredi en conférence de presse : «je n’ai pas trop d’infos sur ce thème là, pour ne pas dire aucune info. Il y a beaucoup d’argent en jeu dans le football, beaucoup de parties à contenter, mais j’aimerais que ça soit plus accessible pour les supporters. J’exprime ce désire tout en avouant ma plus grande ignorance sur le sujet.» De son côté, Antoine Kombouaré s’est montré bien plus offensif. L’ancien entraîneur du PSG n’a pas l’habitude d’avoir la langue dans sa poche. N’hésitant pas à s’exprimer sur n’importe quel sujet, le coach du FC Nantes a été interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le passif récent de la LFP avec les droits TV. Alors que seul DAZN s’est positionné, Canal+ n’a pas obtenu de rencontres du championnat français à diffuser le week-end. Une folie pour le tacticien de 60 ans qui s’est offert une longue tirade pour enfoncer la LFP qui aurait, selon lui, tourné le dos à Canal+ :

La suite après cette publicité

«Je suis de la génération Canal+. On a perdu un grand partenaire. Pour moi, Canal, ce n’est pas un diffuseur, c’est la famille. Je n’ai jamais pu concevoir la Ligue 1 sans Canal+. C’est une hérésie, c’est même une grosse connerie. Je le dis avec mes mots mais je sais de quoi je parle tant en termes de droits TV mais surtout en qualité de prestation. Ils ont toujours mis en avant la L1 et tout fait pour que la Ligue 1 devienne un championnat reconnu. Ne pas avoir Canal+ est pour moi une grande perte pour le football français. Vous pouvez mettre les diffuseurs que vous voulez, ils ne peuvent pas lutter avec Canal+. Quarante ans de présence, ça ne se remplace pas comme ça, ce n’est pas possible. L’expertise, les compétences, tous les consultants qu’ils ont toujours. Pour moi, c’est une grande perte sur le plan professionnel mais aussi affectif. L’abonnement DAZN ? Je vais le prendre. Je n’ai pas le choix dans le sens où je dois montrer l’exemple et surtout, c’est mon travail.» Une chose semble sûre : DAZN et la LFP ne sont clairement pas en odeur de sainteté auprès des acteurs de la Ligue 1…