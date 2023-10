Trophée Kopa : les premiers mots de Jude Bellingham suite à son sacre

Auteur d’un début de saison formidable avec le Real Madrid, Jude Bellingham compte 13 buts et 3 passes décisives en 13 rencontres avec les Merengues. Un peu plus tôt dans l’année, l’ancien de Birmingham avait été l’auteur de très belles prestations avec le Borussia Dortmund et l’Angleterre. Malgré la concurrence rude pour le trophée Kopa, le milieu de 20 ans a néanmoins raflé cette distinction personnelle ce lundi. Invité à venir sur scène, Bellingham a tenu des propos qui laissent transparaître une grande motivation.

«C’est un très beau départ au Real, a-t-il d’abord reconnu. Je remercie mes coéquipiers et mon coach qui m’ont permis de m’acclimater au mieux . J’ai choisi le 5 pour Zidane mais aussi car peu de numéros sont encore disponibles au Real. C’est une énorme pression mais cela me permet de rendre hommage à l’une de mes idoles. Je suis impressionné d’être devant des joueurs au talent incroyable. Leur présence est très importante pour moi. Maintenant, j’ai un trophée et je vais jouer pour en remporter d’autres. Nous étions colocataires en équipes de jeunes avec l’Angleterre. C’est l’un de mes meilleurs amis dans le foot. Nous restons souvent en contact. C’est un joueur de grand talent. Je veux lui dire à quel point je l’aime et je l’admire.»