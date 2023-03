L’annonce de la fin de saison pour Neymar fait enrager Twitter

La suite après cette publicité

Blessé depuis le 19 février dernier et un match remporté de justesse contre Lille (4-3), Neymar connaît désormais la durée de sa blessure. Et celle-ci est importante puisqu’il ne devrait pas rejouer de la saison. Neymar et les blessures en hiver, une histoire classique au Paris Saint-Germain. Si son hygiène a souvent été évoquée, l’attaquant brésilien a aussi fait preuve de malchance et d’une certaine fragilité au niveau de sa cheville. C’est d’ailleurs ce qui lui est arrivé le 19 février dernier lors de la réception de Lille au Parc des Princes. Suite à un duel dans le rond central avec Benjamin André, le joueur formé à Santos s’est écroulé de douleur sur la pelouse avant de sortir sur civière. Une fois de plus, les Twittos se sont amusés à le vanner.

À lire

PSG : les premiers mots d’Achraf Hakimi après sa mise en examen pour viol