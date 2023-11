MU : Aaron Wan-Bissaka pourrait porter le maillot de la RD Congo

Décidément, Manchester United pourrait bien perdre un autre joueur durant la Coupe d’Afrique des Nations. En effet, pour la compétition prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, l’entraîneur néerlandais Erik ten Hag devra faire son équipe sans plusieurs de ses internationaux africains, comme le Camerounais André Onana, le Marocain Sofyan Amrabat, le Tunisien Hannibal Mejbri ou encore l’Ivoirien Amad Diallo.

Et selon les dernières informations du Sun, les Red Devils pourraient voir leur latéral droit Aaron Wan-Bissaka changer sa nationalité sportive. Alors qu’il a porté à 3 reprises le maillot des Espoirs anglais entre 2018 et 2019, le défenseur de 25 ans envisage la possibilité de défendre les couleurs de la République Démocratique du Congo - dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Une nouvelle absence à venir pour le coach batave, qui doit déjà composer ses onzes de départ avec plusieurs blessures depuis le début de saison.