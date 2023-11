LdC, Newcastle : Eddie Howe évoque l’importance de battre le PSG

La cinquième journée de Ligue des Champions pourrait complètement bouleverser le classement du groupe F. Deuxième du groupe, avec six unités, le Paris Saint-Germain n’aura pas le droit à l’erreur face aux Magpies pour préserver ses chances de 8e de finale dans la compétition, mardi au Parc des Princes. Mais la tâche risque d’être compliquée pour les Parisiens, puisque Newcastle United risque également l’élimination en cas de défaite au Parc des Princes et compte absolument tout donner pour rester en vie avant la dernière journée, comme l’a expliqué le manager des Toons.

«Nous ne sommes pas dans la position dans laquelle nous voulons être. Il est impératif de ne pas perdre. Il s’agit d’un moment décisif pour nous, en Ligue des Champions. La marque de fabrique de notre jeu ne changera jamais. Mais il y aura des ajustements. On veut marquer les esprits et être en Ligue des champions aussi longtemps qu’on peut», a évoqué Eddie Howe devant les médias. Rejoint par son gardien de but, Nick Pope, qui a reconnu quelques erreurs dans le parcours de qualification vers les 8e de finale. «Nous avons été impitoyables contre le PSG. Contre Dortmund, nous ne l’avons pas été», a ajouté le portier des Magpies.

