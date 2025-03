Karim Benzema a conseillé Hugo Ekitike

À l’hiver 2024, Hugo Ekitike, mis au placard par le PSG, avait décidé de changer d’air et de passer les six derniers mois de la saison du côté de l’Eintracht Francfort. Suite à son prêt satisfaisant, le club allemand a décidé de débourser 16,5 millions d’euros pour s’attacher définitivement ses services dans la foulée. Et force est de constater que l’écurie allemande a eu du flair, puisque l’avant-centre de 22 ans comptabilise 13 buts en 22 matchs de Bundesliga.

Titulaire régulier au sein de l’équipe coachée par Dino Toppmöller, le Français a accepté de s’entretenir avec L’Équipe, et de dévoiler quelques-uns de ses secrets. L’ancien Parisien révèle notamment le nom de son joueur modèle… et il s’agit de Karim Benzema : « s’il y a un mot qui décrit l’ensemble, c’est la résilience. Il y a des joueurs pour qui c’est tout droit, vers les sommets. Pour moi, c’est différent : je dois passer chaque épreuve et prouver, encore prouver… J’ai ça en moi. Mon modèle aujourd’hui, c’est Karim Benzema. Au Real Madrid, on lui a mis des attaquants devant lui. Et il a toujours montré chaque saison. À la fin, c’est devenu le meilleur joueur du monde. » L’attaquant a ensuite expliqué qu’il avait déjà échangé avec l’ancien joueur du Real Madrid : « c’était une fierté. Ça m’a boosté. Je me dis que si j’accomplis la saison que je souhaite, je pourrais lui dire : 'J’ai fait ce qu’on s’était dit.' L’idée générale de notre discussion, c’est que j’aille toujours chercher plus. Je garde ça en moi. » Espérons pour lui qu’il suive la même trajectoire.