Le FC Barcelone annonce les départs de João Félix et João Cancelo

Le FC Barcelone vient d’annoncer les départs de ses joueurs prêtés João Félix and João Cancelo, ce dimanche. Alors que leur avenir était incertain, les deux joueurs, prêtés par l’Atlético de Madrid et par Manchester City, ne resteront finalement pas au Barça. Ils seront accompagnés par Marcos Alonso, dont le contrat arrivait à son terme au 30 juin.

«Marcos Alonso, João Félix et João Cancelo ne resteront pas au FC Barcelone. Le contrat du défenseur espagnol se termine le 30 juin, tout comme les contrats de prêt des deux joueurs portugais, qui retourneront dans leurs clubs respectifs. Le FC Barcelone tient à les remercier pour leur engagement et leur dévouement, et leur souhaite le meilleur et le plus grand succès pour l’avenir», a expliqué le Barça sur son site officiel.