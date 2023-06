Classement FIFA : la France rate la première place pour 0,19 point, la Belgique et l’Allemagne continuent de chuter

La suite après cette publicité

La FIFA vient de sortir son traditionnel classement. Pas de changement dans le trio de tête. Trois mois après avoir récupéré la première place mondiale, l’Argentine conserve son rang. Les hommes de Lionel Scaloni ont fait le job juste avant de partir en vacances. Mais attention, car la menace française se rapproche !

En effet, l’écart s’est considérablement resserré entre le leader argentin et l’équipe de France. Grâce à ses victoires en amical face à l’Australie et l’Indonésie, l’Albiceleste reste première avec 1843,73 points. Vainqueurs de Gibraltar et de la Grèce, les hommes de Didier Deschamps sont juste derrière les champions du monde en titre (1843,54 pts). Soit à peine 19 centièmes de plus que nos Bleus !

L’écart se resserre

Le prochain classement (juillet) ne changera rien (pas de match au programme), mais si les partenaires de Kylian Mbappé réalisent une bonne rentrée, ils pourraient retrouver leur trône. Le Brésil complète le podium (1828,27 pts). À noter que l’Angleterre (4e) a pris la place de la Belgique (5e). Même chassé-croisé entre la Croatie (6e) et les Pays-Bas (7e).

Pour le reste, le top 10 est complété par l’Italie (8e), le Portugal (9e) et l’Espagne (10e). Les États-Unis (11e) ne sont pas très loin. Champions du monde en 2014, l’Allemagne continue, quant à elle, sa descente aux enfers. La bande d’Hansi Flick pointe au quinzième rang, derrière le Mexique (14e), le Maroc (13e) et la Suisse (12e).

