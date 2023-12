Lorient - OM : les regrets de Laurent Abergel

Ce dimanche soir au Moustoir, Laurent Abergel, le plus Marseillais des Merlus, affrontait le club de sa ville natale sous le maillot du FC Lorient. Néanmoins, le capitaine lorientais n’a pas pu empêcher la défaite des siens face à l’Olympique de Marseille (4-2) pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, le milieu de terrain de 30 ans n’a pas caché ses regrets après cette déroute, qui plonge la formation bretonne, 16e et donc barragiste du championnat de France, dans une crise de résultats (4 défaites et 2 nuls sur ses 6 derniers matches de championnat).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Marseille 23 15 6 6 5 4 22 16 16 Lorient 12 15 -9 2 6 7 20 29

«Quand tu prends deux buts en 10 minutes et 4 en première mi-temps, c’est dur de revenir dans la partie. On a essayé d’y croire mais on est passé à côté de cette première mi-temps. On est en retard sur pas mal d’actions. Ils ont un bon niveau mais on les a bien aidés. Je sais pas si on les a fait douter. J’aime bien rester positif mais il y a beaucoup de négatif ce soir, on va pas se le cacher. Pour pouvoir gagner en Ligue 1 et contre les équipes du haut de tableau, il en faut beaucoup plus. Quand tu prends beaucoup de buts, c’est compliqué. Dans les duels, on doit être plus tranchant. On va devoir travailler pour remonter la pente et s’éloigner de la zone rouge. On est inquiet mais c’est grâce à ça qu’on va prendre conscience qu’on est en danger. Il faut aussi du charisme et de personnalité pour sortir de cette situation.»