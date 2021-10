Raphaël Varane content de ses débuts à Manchester United

La suite après cette publicité

Arrivé au Real Madrid en 2011 en provenance du RC Lens, Raphaël Varane (28 ans) aura porté le maillot des Merengues pendant 10 ans et a remporté 4 Ligues des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018) ainsi que 3 Liga (2012, 2017 et 2020). Se forgeant un joli palmarès et une solide réputation, le défenseur international français a néanmoins changé d'air et a rallié Manchester United. Une nouvelle aventure lancée cet été qui débute bien pour lui.

En tout cas, le défenseur français est heureux comme il l'a expliqué en conférence de presse avec sa sélection : «content du début d'aventure. C'est un championnat réputé pour l'intensité. L'atmosphère et la mentalité sont différentes, c'est une très belle expérience pour moi. Je suis content, je prends du plaisir à sortir de ma zone de confort, de m'adapter à une autre façon de jouer. C'est très intéressant pour moi et j'en suis très heureux.»