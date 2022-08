Manchester City-Nottingham Forest : les compositions officielles

Manchester City reçoit Nottingham Forest ce mercredi soir, pour le compte de la 5e journée de Premier League (rencontre à suivre en direct comment sur Foot Mercato à 20h30). Les Citizens sont toujours invaincus depuis le début de la saison et restent sur une victoire face à Crystal Palace (4-2). Les Reds ont obtenu leur seul succès contre West Ham (1-0), mais se sont inclinés le week-end dernier lors de la réception de Tottenham (0-2).

Pep Guardiola a décidé d'aligner quasiment la même équipe pour ce match, avec Walker, Dias, Stones et Cancelo en défense. Rodri, Bernardo Silva et Gündogan sont dans l'entrejeu, derrière Foden, Haaland et Alvarez, préféré à Mahrez. Du côté de Forest, Worrall, Kouyaté et McKenna sont en défense centrale, accompagnés de Williams et Lodi dans les couloirs. Yates et O'Brian forment le double pivot, alors que Johnson et Gibbs-White sont en soutien de Freuler à la pointe de l'attaque.

Les compositions probables

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodri, Gündogan, Bernardo Silva - Alvarez, Haaland, Foden

Nottingham Forest : Henderson - Worrall, Kouyaté, McKenna - Williams, Yates, O’Brian, Lodi - Johnson, Gibbs-White - Freuler

