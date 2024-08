Raoul Bellanova définitivement de retour à l’Atalanta

Raoul Bellanova fait son retour à l’Atalanta, et pour de bon cette fois. Déjà passé par la Dea par le passé (prêté par Bordeaux de janvier à juin 2020, 1 match joué), le latéral droit de 24 ans est cette fois-ci transféré depuis le Torino. Le club bergamasque a dépensé 20 M€ pour arracher sa signature.

L’international italien (2 sélections) a signé un contrat de 5 ans, et disputera la Ligue des Champions avec sa nouvelle équipe. Il sort d’une saison pleine avec les Granata (39 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 7 passes décisives), ce qui lui a ouvert les portes de la Squadra Azzurra et de l’Euro 2024 (aucune minute disputée en Allemagne).