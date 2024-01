AS Monaco : Thilo Kehrer a hâte de retrouver le PSG

Il est de retour en Ligue 1 sous les couleurs de l’AS Monaco. Alors qu’il avait quitté le PSG à l’été 2022, Thilo Kehrer a rejoint ce vendredi le club de la Principauté sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de West Ham. Parfois décrié dans la capitale et peu mis en avant à Londres, le défenseur allemand de 27 ans pense avoir progressé sur plusieurs aspects de son jeu comme il l’a confié lors de sa présentation ce vendredi : «je pense que j’ai gagné dans ma prise d’information. La vitesse de la Premier League est au-dessus de toutes les autres ligues. Cela ne te laisse pas le temps de réfléchir, il faut anticiper des solutions. J’ai aussi forcément pris de l’expérience parce que tu affrontes quasiment chaque week-end des équipes avec des joueurs de très haute qualité.»

Meilleur que lors de son passage au PSG ? Les supporters et les joueurs du club parisien pourront le constater bien assez tôt mais ils pourront le voir de leurs propres yeux le 3 mars prochain à l’occasion du déplacement du PSG sur le Rocher. Une date également sauvegardée par le défenseur allemand : «Ça fera du bien de revoir mes anciens coéquipiers du PSG, même si je sais que ça ne sera pas de suite. J’ai passé quatre ans et j’ai énormément gagné en souvenir et en expérience. Cela a été un passage très positif, qui m’a aidé à évoluer, bien qu’il y ait eu forcément du négatif. J’ai rencontré des personnes qui m’ont beaucoup aidé quand j’étais là-bas et je serai très content de les revoir.»