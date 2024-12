L’Europe se jette sur ce crack de l’Eintracht Francfort

Hugo Larsson fait rêver les plus grands clubs européens. Le milieu de terrain, auteur d’un excellent début de saison sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, a la cote sur le marché des transferts. Selon les informations de Sky Sports DE, le jeune international suédois (8 sélections) serait sur les tablettes de Manchester United et du Real Madrid, qui suivraient sa situation de près.

Du haut de ses 20 ans, Hugo Larsson impressionne par sa maturité et confirme son statut de crack en Bundesliga. Déjà auteur de quatre buts et une passe décisive en 19 rencontres disputées cette saison, il est estimé à plus de 50 millions d’euros par son club, qui ne négociera pas en dessous de ce prix pour le joueur dont le contrat court jusqu’en 2029.