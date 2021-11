Belgique : la liste de Roberto Martinez pour le prochain rassemblement

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Europe, la Belgique va affronter l'Estonie à domicile (13 novembre, 20h45) avant de se rendre au Pays de Galles trois jours plus tard (16 novembre, 20h45). Pour ces deux rencontres très importantes, le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez a choisi 29 joueurs, et il n'y a pas de grandes surprises.

Blessé avec Chelsea depuis mi-octobre, l'attaquant Romelu Lukaku est logiquement absent pour ce rassemblement. Les autres cadres, tels qu'Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Toby Alderweireld ou encore Thibaut Courtois sont tous présents. Le Lyonnais Jason Denayer est aussi convoqué.

La liste de la Belgique :

