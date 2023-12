Real Madrid : Jude Bellingham savoure son sacre au Golden Boy

Ce lundi soir, à Turin, Jude Bellingham sera couronné Golden Boy 2023. Avant cela, celui qui a écrasé la concurrence et marche actuellement sur l’eau avec le Real Madrid s’est confié dans une interview accordée à Tuttosport. «C’est fantastique. Je remercie bien sûr tous les jurés qui ont voté pour moi et m’ont accordé leur faveur. Je suis le troisième Anglais à l’avoir remporté après Wayne Rooney, l’une de mes idoles, en 2005 lorsqu’il était à Manchester United, et Raheem Sterling en 2014, lorsqu’il était inscrit à Liverpool».

Relancé sur les sacres de Pedri puis Gavi lors des deux dernières saisons, l’international anglais s’est également félicité de mettre fin à la domination barcelonaise : «à Madrid, ils sont très heureux, à commencer par le président, je savais et j’ai pu voir de mes propres yeux l’antagonisme qui existe entre les deux factions des supporters. Mais surtout, je suis fier de moi. Le Golden Boy est une belle récompense».