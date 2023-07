Le PSG a fait une première offre au Séville FC pour Yassine Bounou

La suite après cette publicité

Auteur d’une superbe saison avec le Séville FC, avec qui il a remporté la Ligue Europa cette saison, et les Lions de l’Atlas, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le gardien de but marocain Yassine Bounou ne cesse d’attirer l’attention des grandes écuries européennes pour renforcer leur arrière-garde : FC Barcelone, Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, même l’Arabie saoudite s’est mêlée au dossier… De plus, avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, ce dernier est entré dans la course pour s’offrir les services du portier de 32 ans.

Selon nos dernières informations, le club de la capitale a même déjà proposé une première offre de 12 millions d’euros, assortie de bonus, au club andalou pour le libérer de ses deux dernières années de contrat. Néanmoins, le champion de C3 en titre quémande, quant à lui, un chèque de 15 M€ plus 3 en variables. Demandé par Enrique lui-même, le club de la capitale poursuit les négociations avec la direction blanquirroja, qui a mis tout son effectif à la vente, pour espérer boucler ce transfert.

À lire

Kylian Mbappé n’ira pas au Japon avec le PSG !