Inter Milan : les cinq pistes dont Yassine Bounou pour remplacer André Onana

Auteur d’un parcours européen assez surprenant la saison passée, l’Inter Milan s’est frayé un chemin jusqu’en finale de Ligue des Champions. Battu par Manchester City, les Milanais peuvent néanmoins entrevoir un futur prometteur après leur performance. Dans cette lignée, leur mercato estival est intéressant avec les arrivées de Davide Frattesi. Pourtant, le vrai chantier de l’été lombard est celui du gardien de but. Outre le départ de Samir Handanovic après onze ans de bons et loyaux services, le board interiste s’apprête également à perdre André Onana, en négociations avancées avec Manchester United. Dès lors, l’Inter cherche deux nouveaux gardiens. Et les deux noms qui reviennent avec insistance sont ceux de Yann Sommer et d’Anatolii Trubin. D’après nos informations, les négociations sont avancées avec le gardien du Bayern Munich.

Portier fiable, l’ancien du Borussia Mönchengladbach est la priorité des dirigeants lombards pour son expérience et son prix attractif. Face aux finances brinquebalantes du club, il faudra vendre avant de pouvoir acheter cet été. Selon nos informations, malgré l’attrait de l’état-major milanais pour Trubin, le plan B s’appelle Giorgi Mamardashvili. Le gardien géorgien de 22 ans est ardemment courtisé à travers l’Europe et devrait quitter Valence cet été. D’autres pistes sont explorées et l’une d’elles mène à Michele Di Gregorio, formé au club et sortant d’une belle saison avec Monza. Selon nos informations, le cinquième gardien ciblé par l’Inter Milan n’est autre que Yassine Bounou. Sortant d’une saison époustouflante avec le Maroc et le Séville FC, le gardien de 32 ans pourrait quitter l’Andalousie cet été pour environ 15 millions d’euros alors que le club sévillan est en proie à de grandes difficultés financières.

