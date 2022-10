MHSC - OL : les notes du match

L'heure était à la victoire pour les Lyonnais. Après une première compliquée contre le Stade Rennais (2-3), l'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc devait absolument s'imposer sur la pelouse des Montpelliérains, également à la recherche de points et avec un nouvel entraîneur : Romain Pitau, après le limogeage d'Olivier Dall'Oglio. Dans un 4-2-2-2 avec les retours d'Aouar et de Mendes au milieu de terrain, alors que Boateng était de nouveau en défense centrale. Quasiment à l'arrêt depuis le début de saison, l'attaque lyonnaise se lance petit à petit. Rapidement, ils ont été pressants sur le but d'Omlin. Dembélé, Caqueret et Lacazette ont essayé, mais c'est finalement Aouar - revenu de loin - qui s'est offert l'ouverture du score (1-0, 33e). Mais après la pause, l'OL est finalement retombé dans ses travers de l'époque Bosz.

La suite après cette publicité

Car les occasions pour faire le break, les Lyonnais n'en ont pas manqué, à l'image de gros raté de Lacazette vers Dembélé, alors que la défense des Héraultais s'était loupé (55e). Et finalement, Montpellier en a profité. Ferri enroulait un centre vers Wahi, qui a réalisé un ciseau à bout portant magistral pour égaliser (1-1, 70e). Une égalisation finalement logique, après les erreurs offensives des Lyonnais. Et dans une fin de match incompréhensible - où Diomandé et Mavididi ont été exclus - aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence. Mais il y a une touche Laurent Blanc qui semble motiver les Lyonnais. Dans les arrêts de jeu, après un excellent travail de Caqueret, Lacazette a transpercé les filets de Kamara pour offrir enfin une victoire aux Gones, célébrée par tout l'effectif sur le banc de touche (2-1, 90e+1). Comme un symbole. Largué au classement, l'Olympique lyonnais (9e) devra s'imposer contre Lille pour continuer sa lancée, lors de la 13e journée. Toujours dans une mauvaise passe, le MHSC (11e) ira à Rennes pour renouer avec le succès.

L'homme du match : Lacazette (8) : auteur de la première frappe - cadrée - de la rencontre (8e), le capitaine rhodanien a fait profiter à son équipe de toute sa palette technique pour facilité les mouvements offensifs de cette dernière. Passeur décisif sur l'ouverture du score (33e), l'ancien d'Arsenal s'est également procuré plusieurs opportunités. Imprécis sur une passe qui aurait pu - et dû - être décisive pour Dembélé (54e), le capitaine Rouge et Bleu a néanmoins délivré une prestation de très bonne facture, multipliant les courses et faisant preuve de beaucoup de justesse dans ses prises de balle. Pour couronner cette dernière, Alexandre Lacazette a offert un succès capital aux siens, à l'aube du temps additionnel de la partie (90e).

Montpellier HSC

Omlin (non noté) : le gardien de but suisse a su rapidement se mettre dans son match en captant en deux temps la volée de Lacazette (8e), avant de mettre Caqueret en échec, finalement hors-jeu (15e). S'il est pris à contre-pied par Aouar, il a su dévier le centre de Tagliafico dans la surface. Se blessant seul, il est remplacé par B. Kamara (43e, 6) . Sa parade sur la tête de Diomandé, en position illicite, lui a donné de la confiance pour la dernière demi-heure (60e), avant de s'imposer devant Toko Ekambi (72e). Il a également réalisé une superbe parade face à Reine-Adélaide (84e), avant de capter la tentative déviée de KTE (86e), mais s'incline sur la frappe puissante de Lacazette (90e).

Tchato (3,5) : le jeune international camerounais (1 sélection) a connu une entame de rencontre compliquée, devant gérer Tagliafico et Aouar sur son flanc. Très en difficulté en première période, il s'est blessé après la pause, laissant sa place à Souquet (55e) . Tout aussi sollicité que son homologue sortant, l'ancien Niçois a amené sa fraîcheur pour garder une solidité à droite de sa défense.

Jullien (4,5) : s'il a un peu de mal à contenir le duo Dembele-Lacazette, l'ancien Violet a su néanmoins rassurer les siens par son placement. Parfois imprécis sur ses transmissions et sa lecture du jeu, il a su retarder les passes dans son camp en faisant jouer son physique sur les attaquants lyonnais. Il est sorti parfaitement dans les pieds de Tagliafico devant son but (73e), pour ensuite contrer la tête au premier poteau de Lacazette (88e).

Estève (5) : le jeune défenseur formé au club a semblé vigilant aux côtés de Cozza sur le couloir droit, bon dans ses anticipations, notamment sur coups de pied arrêtés. Il a également essayé de faire monter le ballon pour trouver des espaces dans le dos de la défense adverse.

Cozza (4,5) : défenseur central de formation, le numéro 31 orange-et-bleu a parfois laissé trop d'espaces à Gusto. Dans sa surface, il a oublié dans son dos Aouar, buteur seul au second poteau. Poussé par le public, sa frappe à ras de terre a entraîné une double intervention de Lopes (45e). Plus offensif après la pause, il a raté le ballon de peu au second poteau (50e).

Ferri (6) : l'ex-Lyonnais était d'abord acculé dans son propre camp, ayant du mal à avoir la tête hors de l'eau face au milieu adverse. Il a su se créer quelques espaces et distiller de bons ballons de contre pour ses offensifs. Plus haut sur le terrain pour aider ses offensifs, il a offert une belle passe décisive pour le tout aussi beau but de Wahi. Remplacé par Chotard (82e)

Fayad (5) : préféré à Chotard dans l'entrejeu, le jeune espoir du centre de formation, tout comme son compère Ferri, était pris de vitesse par l'entrejeu adverse. Il essayait néanmoins de participer au jeu collectif des siens, notamment au retour des vestiaires, pour aller chercher le dernier tiers adverse.

Maouassa (4) : attendu à gauche de la défense, l'ancien Rennais a montré beaucoup de mouvement, prenant également des initiatives offensives intéressantes et inquiétant Lopes (20e). Défensivement, il a tenté d'apporter son soutien à son coéquipier à droite Tchato, mais était souvent dépassé par les circulations de balles adverses. Il est remplacé par Nordin (55e) .

Savanier (5) : fautif sur le but encaissé à Lens la semaine passée, le capitaine pailladin était attendu sur la pelouse de la Mosson. C'est lui qui a allumé la première mèche montpelliéraine d'une volée pied gauche, au-dessus des buts adverses (10e). Néanmoins, il a été moins en vue, très peu disponible ballon au pied. Il n'a pas perdu sa précision, se montrant dangereux sur coups de pied arrêtés. Averti (58e), coupable d'un excès d'engagement sur Caqueret.

Mavididi (3) : rapidement en jambe dans ce match, l'Anglais a su apporter le danger balle au pied dans le camp adverse, provoquant le jaune d'Aouar en début de match. Demandant souvent la sphère dans ses pieds, il a essayé de faire des différences sur son couloir, sans succès en première période. A la suite d'un tête-à-tête avec Diomande, l'arbitre a décidé de lui adresser un rouge, tout comme son adversaire (75e).

Wahi (5,5) : contrairement à son compère, le meilleur buteur du club a eu beaucoup plus de mal à se montrer dans le jeu héraultais. Avant la pause, il a enfin apparu sur les quelques attaques montpelliéraines, manquant le ballon de peu face au but (44e). Plus en vue après la pause, il a crucifié Lopes d'un superbe retourné à bout portant (70e) avant d'être averti pour un souci de comportement (75e). Remplacé par Germain (83e).

Olympique Lyonnais