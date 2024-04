Crystal Palace a fait une offre à Trabzonspor pour Batista Mendy

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Trabzonspor, Batista Mendy (24 ans) pourrait vivre un été mouvementé. Selon nos dernières informations, le joueur formé à Nantes et passé par Angers attise, en effet, les convoitises à quelques semaines du prochain mercato estival. Dans cette optique, Crystal Palace a fait une offre à Trabzonspor pour enrôler le milieu défensif.

Toujours d’après nos indiscrétions, le club anglais, actuellement quatorzième de Premier League, discute avec les agents du natif de Saint-Nazaire et espère finaliser le dossier dans les semaines à venir. Auteur d’une passe décisive et un but en 35 matches toutes compétitions confondues, Mendy reste, par ailleurs, dans le viseur d’autres clubs…