Maroc : les suspensions de Boufal et Chakla levées par la CAF

Après leur défaite en quarts de finale de la CAN 2021 au Cameroun face à l'Égypte (1-2 après prolong.), le défenseur central Sofiane Chakla et l'attaquant Sofiane Boufal ont été sanctionnés par la Confédération Africaine de Football après avoir été impliqués dans une bagarre générale dans les couloirs du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les deux Lions de l'Atlas devaient écoper de deux matches suspensions, la fédération marocaine a décidé de faire appel à la Commission de la CAF. Et comme nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée, cette décision s'est avérée payante puisque l'instance panafricaine a levé la sanction, leur permettant d'être sélectionnables pour les barrages de la Coupe du Monde 2022, prévus face à la République Démocratique du Congo fin mars.

«La Commission d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé d’annuler la sanction de suspendre les deux internationaux marocains Soufiane Boufal et Soufiane Chakla. La levée de cette sanction fait suite à la demande en appel déposée par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) au sujet de cette suspension infligée aux deux joueurs à l’issue des événements ayant émaillé le match Maroc-Égypte comptant pour les quarts de finale de la CAN Cameroun 2021», peut-on lire dans le communiqué de la FRMF.