PSG - FC Barcelone : les notes du match

La suite après cette publicité

Quatre ans après, le Paris Saint-Germain avait encore l’occasion d’éliminer le FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions. Comme en 2017, les Parisiens abordaient le match retour avec un score largement en leur faveur après leur victoire 4 buts à 1 au Camp Nou le 16 février dernier. Forts de leur avance, les hommes de Mauricio Pochettino se sont présentés sur leur pelouse avec un onze de départ quasiment identique à celui aligné en Catalogne. En effet, suite au forfait de Moise Kean, l’entraîneur des Rouge-et-Bleu a choisi de titulariser Julian Draxler, Angel Di Maria étant sans doute jugé encore trop juste physiquement pour démarrer une telle rencontre. De son côté, le Barça a dû composer avec une défense new-look avec Frenkie De Jong installé aux côtés de Clément Lenglet et Oscar Mingueza. Obligés de prendre le jeu à leur compte pour déverrouiller la chambre forte francilienne, les Blaugranas n’ont pas déçu.

C’est tout simple, durant cette première période, ils ont mis les Rouge-et-Bleu au supplice. Alors que parler d’une remontada agaçait, les partenaires de Kylian Mbappé ont donné l’impression d’être perdus, laissant clairement penser qu’un nouveau scénario catastrophe allait se produire. Forts d’une possession de balle allant de 70% à 80%, les Culés et leur nouvelle tactique ont constamment débordé le milieu et la défense parisienne. Trop lâches dans leur marquage, laissant ainsi énormément d’espaces à leurs adversaires, les Parisiens ont offert des boulevards. Un homme s’est d’ailleurs souvent retrouvé en position de tir ou de passe décisive : Ousmane Dembélé. Mais heureusement pour le PSG, Keylor Navas a su répondre présent (11e, 13e, 19e, 35e). Ronald Koeman avait déclaré que la clé d’une remontada allait être l’efficacité des siens. Ce soir, Dembélé lui a sans doute donné des maux de tête. Furieux sur son banc de touche en voyant ses hommes ses ouailles ne pas avoir la même intensité qu’à l’aller, Pochettino a pu remercier son gardien d’avoir gardé les têtes franciliennes hors de l’eau.

Merci Navas

Car en plus de ses duels remportés contre Dembélé, l’ancien Merengue s’est aussi interposé face à des tentatives de Dest (23e) et Busquets 42e). Trimballé de tous les côtés, le PSG a alors bénéficié d’un coup du sort pour prendre les devants, clairement contre le cours du jeu. Sur une action parisienne, Clément Lenglet marche sans le vouloir sur le talon de Mauro Icardi. L’action est alors cherchée par la VAR et l’arbitre qui désigne le point de penalty. Seul attaquant francilien en vue durant cette première période très mauvaise du PSG, Kylian Mbappé ne s’est as fait prier pour se faire justice (1-0, 31e). La réussite était clairement rouge-et-bleu. Mais pas le temps de souffler. Six minutes plus tard, un éclair de génie, une frappe sublime de 20 mètres de Lionel Messi permettait au Barça de ne pas lâcher prise (1-1, 37e). Au vu de la domination barcelonaise, ce n’était clairement pas immérité. Pire, de nouveaux relents de remontada ont chatouillé les narines parisiennes lorsque Layvin Kurzawa a provoqué un penalty après un contrat avec Antoine Griezmann dans les arrêts de jeu de la première période.

Mais ce soir, le dieu Navas veillait sur les siens. Impérial jusque-là, le Costaricain a de nouveau sorti le grand jeu pour sortir le penalty de Messi (45e+2). Au retour des vestiaires, rien n’a vraiment changé, excepté la sortie de Kurzawa, remplacé par un Diallo plus sécurisant. Le Barça avait toujours la possession et Paris a passé le plus clair de son temps à défendre. Les hôtes du soir ont d’ailleurs dû patienter jusqu’à la 83e minute pour s’approcher des buts de Ter Stegen. Entre temps, Navas faisait encore des miracles (69e). Idem pour Marquinhos, venu contrer un tir à bout portant de Messi (61e). Incapable d’exister offensivement, alors que le Barça affichait plus de 20 tirs, le PSG a tout de même tenu le match nul (1-1). Mais la prestation d’ensemble des Parisiens a été très mauvaise.

Homme du match : Navas (9) : en début de match, ses longs ballons terminaient soit en touche, soit dans les pieds catalans. Mais le Costaricain a rapidement rappelé pourquoi le PSG était allé recruter ayant déjà brillé en Ligue des Champions. C’est simple, il a tenu la tête de son équipe hors de l’eau durant toute la première période. Auteurs d’arrêts décisifs face à Dembélé (11e, 13e, 19e, 35e), Dest (23e) et Busquets (42e, 69e). Cerise sur la gâteau, il a même repoussé un penalty de Messi (45e+2) alors que le Barça était revenu à 1-1. Impuissant sur l’égalisation catalane (37e), mais qui aurait pu arrêter le missile de la Pulga ?

PSG

Navas (9) : voir ci-dessus.

Florenzi (2) : pour un retour à la compétition, il a été servi. À l’aise à l’aller, l’Italien a cette fois énormément souffert. Victime préférée de Dembélé, il a presque tout le temps été en retard. Obligé de passer son temps à défendre après avoir été identifié comme l’une des principales faiblesses parisiennes, il a logiquement été inexistant offensivement. Pas aidé non plus par l’absence de replis défensifs de son partenaire de couloir, Draxler. Complètement grillé, il a fini sur les rotules. Remplacé par Dagba (76e) .

Marquinhos (6) : le capitaine parisien va sans doute avoir quelques maux de gorge demain. Obligé de compenser la prestation catastrophique de Florenzi, le Brésilien a dû s’employer pour contrer Dembélé. Agacé par l’attitude des siens, il a donné de la voix pour démobiliser ses troupes. Mais il n’a pas fait que ça. À l’heure où Navas sauvait les siens, l’Auriverde a repoussé presque toutes les occasions chaudes adverses, dont un tacle incroyable sur une tentative de Messi à bout portant sur Navas (61e).

Kimpembe (5) : à l’instar de son partenaire en défense, l’international tricolore s’est employé pour contrer les tirs barcelonais. Plutôt solide face aux vagues d’attaques adverses, il a été précieux.

Kurzawa (3) : il na pas eu à gérer Dembélé, mais il n’a jamais rassuré les siens face aux percées de Dest. Et comme au match aller, il a concédé un penalty pour une faute sur Griezmann en fin de première période. Averti dès la huitième minute, il a cédé sa place à la mi-temps, remplacé par Diallo (45e, 5,5) . L’ancien du BVB a très rapidement été bien plus rassurant. Présent dans les contacts, il a sécurisé le flanc gauche.

Gueye (3,5) : il a parfois bien giclé pour intercepter quelques ballons chauds. Mais comme ses partenaires du milieu, il a souvent été dépassé par les vagues d’attaques adverses. En plus de ça, il a réalisé trop d’erreurs techniques dans ses passes, rendant parfois facilement le ballon aux Culés. Remplacé par Danilo (59e) .

Paredes (3) : à l’aller, il avait été l’un des grands hommes du PSG. Ce soir, il a été invisible. Comme ses partenaires du milieu, il a été impuissant face à la domination blaugrana. Réputé pour être un joueur capable de mettre de l’intensité dans son jeu, il a été inoffensif. Pire, il a réussi à se faire avertir. Résultat : il sera suspendu pour le quart de finale aller.

Verratti (4) : métronome du PSG à l’aller, l’Italien n’a pas existé ce soir. Défensivement, il n’a pas su apporter un plus. Et lors des rares contres franciliens, il n’a privilégié qu’un circuit : celui menant à Mbappé. Très souvent énervé en deuxième période, il a flirté avec le jaune synonyme de suspension. Heureusement pour le PSG, Pochettino l’a sorti avant un drame. Remplacé par Rafinha (84e) .

Mbappé (5) : en difficulté face à Mingueza en début de match, il n’a pas pu transpercer la défense espagnole comme à l’aller. Mais au fil des minutes, il a pris l’ascendant sur l’Uruguayen, obligeant Koeman à le sortir rapidement. Auteur de l’ouverture du score sur penalty (31e), le natif de Bondy a ensuite disparu des écrans radars, passant le plus clair de son temps à réclamer des fautes. Mais il n’a pas été avare en courses à haute intensité lors des contres. A raté le but de la victoire en fin de match (90e).

Draxler (3) : titularisé un peu à la surprise générale, l’Allemand avait été préféré à Di Maria car l’Argentin n’était pas en conditions de débuter. Mais alors qu’il avait été plutôt séduisant lors de ses derniers matches, il a été transparent ce soir. Les rares contres parisiens ne passaient que par Mbappé. Et quand son équipe était acculée, ses replis défensifs ont été trop peu nombreux. Remplacé par Di Maria (59e) .

Icardi (3) : encore un qui a déçu par rapport au match aller. Privé de ballons en raison du pressing catalan, l’Argentin aura eu le mérite d’obtenir un penalty après s’être fait marcher sur le talon par Lenglet (29e). Et puis c’est à peu près tout. Il n’a pas eu une action à se mettre sous le coude avant la 83e minute.

FC Barcelone

Ter Stegen (5) : le portier allemand n’aura quasiment rien eu à faire. Très serein dans ses interventions, il n’a pas pu faire grande chose sur le penalty transformé par Mbappé. Soirée plutôt tranquille dans l’ensemble pour lui. Plus qu’à l’aller en tout cas, c’est sûr. Mais soirée frustrante.

Dest (4,5) : après son match aller catastrophique, Sergino Dest avait à cœur de se rattraper. Plus en rythme, il n’a pas spécialement souffert défensivement, mais il n’a jamais su être intéressant offensivement pour son équipe. Et ses coéquipiers en avaient grandement besoin pour tenter d’enflammer le match. Remplacé par Trincao à la 66e. Le Portugais a amené un peu de folie à l'attaque des Blaugranas sans pour autant faire de grosses différences.

Mingueza (non noté): le jeune défenseur de 21 ans a réalisé 35 minutes très sérieuses en étant toujours très concentré et attentif. Remplacé par Junior Firpo (5,5) pour ne pas prendre de risque après son carton jaune. Le latéral gauche espagnol s’est retrouvé dans un rôle de défenseur central droit. Rien de naturel et pourtant sa vitesse a suffi à contenir les accélérations de Mbappé. Un match abouti pour lui.

Lenglet (3,5) : ses dernières prestations en défense centrale n’étaient pas spécialement rassurantes et encore une fois Clément Lenglet n’a pas transpiré la sérénité, loin de là. Très fébrile, c’est lui qui offrait, peut-être durement, un penalty au PSG après une faute sur Icardi (30e). Il a commis quelques erreurs de placement également et c'est un problème à ce niveau-là.

Alba (5,5) : sur son côté gauche, l’expérimenté Jordi Alba se devait de profiter du moindre espace, du moindre décalage. C’est aussi pour cela que Koeman avait décidé de le placer en piston gauche. Et si le défenseur de 31 ans a touché beaucoup de ballon, il n’a pas spécialement réussi à peser offensivement pour son équipe. Preuve en est, il n’a échangé que 12 ballons avec Messi alors que la connexion entre les deux hommes est habituellement une force. Ses centres fuyants ont rarement trouvé preneur.

De Jong (6,5) : son positionnement dans cette rencontre a une nouvelle fois prouvé que De Jong était l’homme à tout faire de Ronald Koeman. Positionné dans un rôle de sentinelle devant la défense, le néerlandais s’est occupé de cadenasser Icardi quand le PSG avait le ballon et d’être la première rampe de lancement de son équipe quand le Barça était en phase offensive. Partition réussie pour lui.

Busquets (6,5) : l’Espagnol a imposé un pressing intense à la perte du ballon et a essayé de mettre du rythme à cette rencontre. Il s’est souvent illustré sur les coups de pieds arrêtés de son équipe. Dans l’ensemble son match est plutôt réussi et il n’aura pas pu faire plus que ce qu’il a fait ce soir, en tout cas dans ce contexte-là C’est le Barcelonais ayant touché le plus de ballon, pas étonnant. Remplacé par Pjanic à la 79e.

Pedri (6) : dans les deux (ou trois) du milieu, le jeune joueur de 18 ans avait la tâche d’être le créateur offensif. Celui qui doit apporter aux trois de devant. Il a beaucoup combiné avec Messi et Jordi Alba, surtout essayant tant bien que mal de trouver la passe qui ferait mal à la défense parisienne. Le petit prodige de la Masia a été omniprésent au milieu. Remplacé par Ilaix Moriba à la 79e.

Messi (5) : sa première mi-temps est à l’image de son match, inconstante. Capable de détruire la lucarne de Keylor Navas des 35 mètres comme louper un penalty ultra décisif peu avant la pause qui aurait sans doute tout changé. Il loupait une autre énorme occasion peu après l’heure de jeu après un excellent retour de Marquinhos (61e). Bref, l’Argentin était logiquement attendu et on savait qu'il fallait un grand Messi pour croire à la remontada, mais il n’aura pas su maintenir son niveau si exceptionnel sur toute une rencontre. Et c'est bien dommage. Il a presque disparu en deuxième mi-temps.

Dembélé (3,5) : comme lors des derniers matches du Barça, Ousmane Démbélé avait un rôle plus axial. Et ses nombreux appels dans le dos de Kimpembe et Marquinhos ont fait mal. S’il avait eu plus de précision dans la finition, il aurait clairement pu rentrer à la mi-temps avec un triplé (11e,18e, 34e). Mais voilà, à chaque fois, il a buté sur un grandiose Keylor Navas. Il a souvent eu du mal à faire les bons choix en attaque préférant passer quand il fallait frapper et inversement. Pour résumer son match, on pourrait dire qu'il a été trop gentil et surtout très inefficace. Remplacé par Braithwaite à la 79e.

Griezmann (6) : l’attaquant français ne s’est pas forcément illustré offensivement, mais dans ce Barça, on pourrait presque penser que ce n’était pas vraiment son rôle. Il a beaucoup participé au jeu de son équipe et a surtout toujours apporté dans les phases défensives. Son repli a été très efficace et il a souvent bien organisé les attaques. Alors on pourra toujours lui reprocher de n’avoir jamais su se montrer dangereux, mais le Français n’a pas fait un mauvais match pour autant. Un match dans un style qu'on lui connait.

Revivez le film du match