Man Utd : l’agent d’Antony sort du silence

Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2022, Antony peine à convaincre à Manchester United. Le Brésilien est pour l’instant auteur de prestations médiocres chez les Red Devils et s’est vu dépassé dans la hiérarchie des ailiers par Alejandro Garnacho et Amad Diallo. Mais alors qu’un départ aurait pu être envisagé du côté du club mancunien et de son côté, son agent Junior Pedroso a expliqué, ce dimanche, qu’il n’était pas question, pour le natif de São Paulo, de faire ses valises.

« Je vois des rapports sur un potentiel départ en prêt. Le plan d’Antony est clair : Manchester United, indique-t-il. Il veut rester, il se concentre uniquement sur ce club. Nous en avons déjà parlé avec le club. » Recruté pour 95 millions d’euros, Antony va entamer sa troisième saison à Manchester. En espérant pour lui, que ce soit la bonne.