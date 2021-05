Monaco : Aurélien Tchouaméni rêve du titre

L'AS Monaco affronte du lourd. Ce dimanche soir, les Asémistes accueillent à Louis II l'Olympique Lyonnais. En cas de victoire, ils reviendraient, à trois journées de la fin, à deux points du leader, Lille. Ils assureraient quasiment une place pour la Ligue des Champions en éloignant son adversaire du soir. Mais ils en veulent plus, à l'image d'Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain, qui s'est confié au micro de Téléfoot.

La suite après cette publicité

« Ça fait rêver, avant de commencer l'interview, j'ai regardé les photos, Ludo Giuly. On va essayer d'écrire notre propre histoire. Oui, on mériterait d'être champions de France, on a bien travaillé. Les bonnes saisons, c'est bien, mais ce qui reste, c'est les titres », a commenté l'ancien Bordelais. Ils n'ont plus qu'à gagner tous les matches et espérer des faux pas de Lille et du Paris SG.