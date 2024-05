LdC : le CUP n’escortera pas le bus du PSG

Ce soir, les supporters du PSG comptent bien mettre le feu pour aider les hommes de Luis Enrique à battre le Borussia Dortmund et à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Le président du CUP, Romain Mabille, a d’ailleurs envoyé un message fort au micro de France Bleu. «On a tous un rôle à jouer. Il faut que ce soit le feu dans le stade, que toutes les tribunes se lèvent, tout le monde chante, tout le monde les pousse à l’exploit. Ce qu’on veut demander aux gens du Parc, c’est que même si tout le monde est concentré sur le match, peu importe ce qu’il se passe sur le terrain, il faudra garder cet esprit combatif et ne rien lâcher jusqu’à la fin. C’est une demi-finale. On demande aux joueurs d’élever le niveau, mais il faut que, nous aussi, en tribunes, on élève le niveau et que tout le Parc soit à la hauteur.»

Malgré tout, le Collectif Ultras Paris, qui avait prévu certaines animations pyrotechniques en dehors du Parc des Princes lors du passage du bus francilien, a dû revoir ses plans. Canal+ explique qu’ils ont renoncé à escorter le bus du PSG. L’Equipe confirme et précise qu’ils ont décidé de renoncer afin d’éviter un débordement et que d’autres supporters non identifiés se joignent à eux et partent en vrille. Une décision jugée sage.

