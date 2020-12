Serge Aurier laisse grand ouvert la porte à un retour au PSG

Formé au RC Lens et ensuite passé par le Toulouse FC et le Paris Saint-Germain, Serge Aurier avait décidé en août 2017 de faire le grand saut en partant à Londres, où il s'était engagé en faveur de Tottenham. Aujourd'hui titulaire indiscutable sur le côté droit de la défense, l'international ivoirien (66 sélections, 2 buts) grandit à Londres. Alors qu'il fête ce jeudi ses 28 ans, le numéro 24 des Spurs a disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues en ce début de saison.

Et le principal concerné est aux anges, comme il l'a déclaré dans un entretien accordé à Canal + : «cette année, je fais peut-être le meilleur début de saison de ma carrière donc je suis content de ce qui m'arrive. Je connais un peu mes faiblesses, je sais que ma propre faiblesse, c'est moi. Tant que je suis dans cet état d'esprit là, de vouloir toujours être le premier, il n'y aura pas de problèmes.» Mais ce n'est pas cette déclaration qui a retenu l'attention. Car Serge Aurier a surtout évoqué le PSG, qui s'était rapproché de lui lors du dernier mercato estival et qui se retrouve au cœur de l'actualité ce jeudi 24 décembre suite au limogeage de Thomas Tuchel.

«Si jamais l'occasion se présente (de revenir), pourquoi pas»

A une question sur un possible retour dans la capitale française, l'ancien Lensois n'a pas fait de langue de bois. «Quand je dis que Paris, c'est mon club de cœur, je n'ai pas envie que certains journalistes disent : "non, il n'a pas le droit de dire ça, que Paris, c'est son club de cœur !" Est-ce que j'ai le droit ? Bien sûr que je vais répondre. C'est le club que j'ai le plus aimé de tous les clubs par lesquels je suis passé. C'est où je me suis fait en tant qu'homme, professionnel, où je me suis fait le plus connaître par mes qualités. C'est à Paris. Et en étant petit, avant d'arriver à Lens, Paris était mon club de cœur», a-t-il d'abord lâché.

«Donc tu t'imagines, un jour, ça ne me dérangerait même pas (de revenir, ndlr), avec plaisir. Parce que c'est mon club de cœur, je ne vais jamais refuser une proposition venant de Paris, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation avec mon club, j'ai peut-être écrit quelque chose là-bas mais je savais que ce n'était pas fini. Si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas. Si ça ne se présente pas, je suis très bien là où je suis et ça se passe très bien pour moi.» Le message est passé, alors qu'Aurier a encore un contrat jusqu'en 2022 avec Tottenham.