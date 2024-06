Allemagne : grosse altercation entre deux cadres à quelques jours de l’Euro

Dans quelques jours, l’Euro en Allemagne va débuter pour le plus grand plaisir des amoureux du ballon rond. Et au vu de certaines listes et des dynamiques depuis quelques mois, le tournoi continental s’annonce pour le moins ouvert. Accueillant la compétition sur ses terres, la Mannschaft va évidemment tenter de remporter la compétition. Pour ce faire, les Allemands pourront s’appuyer sur la bonne dynamique insufflée depuis plusieurs mois par Julian Nagelsmann.

Mais voilà, alors que ces derniers entreront en lice ce vendredi face à l’Écosse (21h), une vive altercation a éclaté ce lundi à l’entraînement entre Antonio Rüdiger et Niclas Füllkrug. Auteur d’un tacle appuyé sur l’attaquant du Borussia Dortmund, le défenseur du Real Madrid a fait face au courroux de son vis-à-vis qui l’a insulté et s’est précipité vers lui. Proche d’en venir aux mains, les compatriotes ont finalement été séparés par des membres du staff qui ont désamorcé la bombe.