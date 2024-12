Adil Rami achève Cristiano Ronaldo

Adil Rami s’est complètement lâché et Cristiano Ronaldo en a pris pour son grade. Présent lors des Globe Soccer Awards de Dubai, le Portugais de 39 ans avait récemment critiqué le championnat de France, assurant notamment que le niveau du championnat saoudien «n’était pas pire que celui de la Ligue 1». Une sortie médiatique qui n’a pas manqué de faire réagir. Sur sa chaine Twitch, l’ancien défenseur de l’OM n’a pas non plus digéré les propos du buteur d’Al-Nassr.

«Il dit de la merde. Vous voulez que je vous montre des images des défenseurs en Arabie saoudite. Ce n’est pas parce qu’il a fait une carrière de dingue que dès qu’il dit un truc c’est la vérité. Je pense que c’est un coup de com. Essaye de jouer contre Monaco, Lille ou Marseille. Va avec ta petite équipe jouer contre Brest. On est le plus gros vivier du monde avec le Brésil. On a des défenseurs, c’est des machines ! Depuis deux ans, tu le mets en Ligue 1 il se fait manger», s’est notamment emporté le Français de 39 ans. Et de conclure : «Cristiano Ronaldo, vous le savez, je suis fan. Je suis team Cristiano Ronaldo mais il a fait une erreur. Quand il dit que le championnat saoudien est meilleur que celui en France il ramène beaucoup de monde avec lui». Ambiance…