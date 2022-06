Romain Saïss sur le point de signer au Besiktas !

Comme nous vous le révélions le 31 mai, le roc défensif marocain Romain Saïss plaisait beaucoup au coach du Besiktas, Valérien Ismaël. À 32 ans et après plus de 200 matches au compteur avec les Wolves, l'ancien Angevin était la priorité du coach français pour remplacer l'international croate Domagoj Vida, en fin de contrat avec le club stambouliote.

Selon nos informations, un accord est sur le point d'être trouvé entre toutes parties et sauf incroyable retournement de situation, le joueur libre depuis quelques jours, qui a disputé ce soir un match Maroc-Afrique du Sud (2-1) comptant pour les éliminatoires de la CAN, devrait bel et bien s'engager avec l'emblématique club turc. Un contrat de trois ans est évoqué.